Pessoa em situação de rua ameaça trabalhador com facão após tentar invadir lanchonete; VEJA

Um vídeo enviado ao ContilNet na manhã desta sexta-feira (6) mostra uma situação, que infelizmente se tornou rotina no centro da capital, os ataques dos moradores em situação de rua, que na maioria são usuários entorpecente.

O vídeo mostra o momento em que o morador em situação de rua já havia sito retirado do estabelecimento, ele estava com um facão e ameaçando as pessoas da lanchonete, exigindo lanche e dinheiro. Mulheres são as maiores vítimas nestas situações.

Um funcionário pegou um pedaço de pau e ficou na entrada do estabelecimento, impedindo a entrada do usuário, que continuou ameaçando o trabalhador com o facão.

VEJA: