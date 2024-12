Conheça os estádios sul-americanos que sediarão a Copa do Mundo de 2030

O presidente da Conmebol Alejandro Domínguez revelou, nesta quarta-feira, os estádios de Argentina, Paraguai e Uruguai escolhidos para receber as partidas da Copa do Mundo de 2030. São eles: Monumental de Núnez, Centenário e um que ainda será construído. A confirmação veio pouco depois da Fifa anunciar que os três sul-americanos fazem parte do quadro de seis países que irão sediar o principal torneio de seleções.

Domínguez discursou durante o encontro e declarou ser “um dia histórico para o futebol”, ao citar o Mundial de 1930, conquistado pelos anfitriões no Estádio Centenário. Junto a ele, estavam os presidentes das federações argentina, uruguaia e paraguaia, que também se pronunciaram.

— Primeira final se jogou no Centenário (estádio no Uruguai). Hoje nós estamos decidindo a sede de uma Copa, a sede do centenário do Mundial. Podemos mostrar ao mundo, como disse o presidente Infantino, que o futebol nos une. Estamos em uma frente histórica e podemos mostrar um bom trabalho em equipe para fazer história unindo três continentes atrás de uma paixão — disse o presidente da Conmebol.

VEJA OS ESTÁDIOS SUL-AMERICANOS QUE SEDIARÃO A COPA DE 2030 Monumental de Núñez

O maior estádio da Argentina foi inaugurado em 1938, com capacidade para receber 76 mil pessoas, no bairro de Belgrano, em Buenos Aires, com o nome de Antonio Vespucio Liberti, em homenagem ao presidente do River Plate à época. O clube ficava em La Boca, mesmo local onde está o Boca Junior, seu maior rival. Com isso, foi buscar seu lugar ao norte da capital e, devido a área nobre, ganhou o apelido de “los millionarios”. A construção só foi financeiramente viável por conta de empréstimos realizados.

Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate — Foto: Luis Robayo/AFP

O Monumental de Nuñéz foi palco de grandes jogos da história do futebol mundial. Além de ter sido onde seu anfitrião conquistou três Libertadores, recebeu a final da Copa da Argentina, em 1978, conquistada pelos donos da casa, após derrotarem a Holanda por 3 a 1 na grande decisão.

A partir de 2021, o River Plate iniciou uma série de reformas no estádio que visavam três objetivos: modernizar sem perder o aspecto “raíz”, transformar em um caldeirão e no maior do continente. Dois anos depois, as obras foram concluídas. Com as arquibancadas acrescentadas onde ficava a pista de atletismo, o local aumentou a capacidade para 83 mil pessoas.

Palco da última final da Libertadores, vencida pelo Botafogo, o Monumental não fica restrito somento às partidas da equipe argentina. O local também conta com um museu e um tour guiado, sendo um dos pontos turísticos mais visitado de Buenos Aires, assim como a La Bombonera, estádio do Boca Jrs.

Centenário

O Estádio Centenário foi inaugurado em 1930, em Montevidéu, na primeira partida da Copa do Mundo do Uruguai, no confronto entre a anfitriã contra o Peru, que foi disputada no dia 18 de julho, feriado nacional no país que comemora o Juramento da Constituição. O objetivo da construção era ter um local que pudesse abrigar todas as partidas do torneio.

Estádio Centenário, o principal do Uruguai — Foto: Divulgação/Conmebol

O palco de jogos históricos do futebol mundial, até para a seleção brasileira, como a estreia de Zico (1976) e a última partida de Romário com amarelinha (2001), tem capacidade para receber pouco mais de 60 mil pessoas. Ele foi projetado pelo arquiteto Juan Antonio Scasso, e recebeu este nome por ter sediado sua “estreia” aconteceu no dia do 100º aniversário de promulgação da primeira Constituição Uruguaia.

Em 18 de julho de 1983, o Centenário foi declarado pela FIFA como Monumento Histórico do Futebol Mundial, sendo a única construção no mundo nessa categoria. Considerado patrimônio histórico cultural do país, o local possui um museu, visitar guiadas e a famosa Torre de los Homenajes, de 100 metros de altura em concreto armado. Ele possui nove varandas, para simbolizar as listras da bandeira do Uruguai.

Osvaldo Domínguez Dibb

Apesar de ainda não ter sido confirmado por Alejandro, o estádio paraguaio que vai sediar o torneio deve ser o novo do Olímpia. Ele levará o nome de Osvaldo Domínguez Dibb, pai do presidente do atual Conmebol e que morreu no começo do ano. O clube paraguaio fez o anúncio através das redes sociais.

Projeto do novo estádio do Olímpia — Foto: Divulgação

O projeto do novo estádio em Assunção, capital do país, estava diretamente ligado à América do Sul receber toda a Copa do Mundo de 2030, com objetivo de facilitar o investimento necessário. A ideia do clube era de um estádio com capacidade para 60 mil pessoas, mas diminuiu para 46 mil por conta do Mundial.

O Olímpia tinha intenção de utilizar recursos privados para levantar sua nova casa. Especialistas da Fifa que visitaram as sedes candidatas durante o segundo semestre de 2024, para aprovar os países a receberem esses jogos inaugurais da Copa de 2030, demonstraram preocupação com a viabilidade da construção do novo estádio em Assunção, através de um relatório. Por isso, a solução encontrada pelas partes foi juntar as duas propostas e, em vez de começar tudo do zero, remodelar o campo do clube.