Contas que vencem nos dias 31/12 e 1º/1 poderão ser pagas na quinta-feira

Contas de água, luz, telefone e outras que estiverem com data de vencimento para esta terça (31) e quarta-feira (1º) poderão ser pagas no primeiro dia útil – 2 de janeiro – sem juros. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesses dias não haverá expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas. A atividade dos bancos volta ao normal no dia 2 de janeiro.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa. “Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.