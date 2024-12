Imagens de drone registram o Rio Acre subindo, alertando para o aumento do volume e correnteza

Airton Magalhães, amante de drones no Acre, capturou imagens impressionantes do Rio Acre em processo de cheia na tarde desta segunda-feira (23).

O vídeo, feito com um drone FPV, revela o aumento significativo do volume das águas e a correnteza forte, que já era perceptível desde a madrugada.

Segundo informações de Airton, o nível do rio continuou a subir durante a manhã desta segunda, com as águas afetando as margens e trazendo destroços.

O vídeo, que serve como alerta para a população local, destaca a força imponente e imprevisível da natureza, mostrando o impacto da chuva nas comunidades ao longo do rio.

Essas imagens alertam para o risco potencial da cheia, exigindo atenção redobrada das autoridades e moradores da região.