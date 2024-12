Irmã de influenciadora queria esconder doença, faturar com publis e anunciar morte após enterro, dizem amigos

Conforme divulgado com exclusividade pelo portal LeoDias, amigos de Fernanda Britto Protocolo acusam a irmã da influenciadora, que se chama Martha, de descaso em relação a sua saúde. Agora, novas informações surgem nesta polêmica.

De acordo com o amigo e social media dela, Kadu, a parente de Fernanda se preocupou mais em faturar com as publicidades previstas para as redes sociais, do que com o estado de saúde da famosa. Para isso, ela só diria ao público e marcas que a irmã estava doente depois de tê-la enterrado.

De acordo com o social media da influenciadora, a maior preocupação da irmã seria com publicidades já programadas: “Ela começou a falar para postar todas as publicidades o quanto antes, porque a Fernanda ‘ainda vai durar um pouco. Depois a gente fala que ela está doente, que piorou e que morreu, com uma fotinho da família’”.