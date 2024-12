James Gunn revela data iminente de lançamento do trailer de ‘Superman’ do DCU

James Gunn postou um teaser de pôster em movimento esta manhã que enganou algumas pessoas a pensar que era um trailer do Superman. Mas pouco tempo depois, ele postou um pequeno teaser com o anúncio de que o trailer real do Superman tinha uma data de lançamento real: quinta-feira, 19 de dezembro. Se for mais ou menos na mesma hora que ele está postando coisas agora, seria às 9h ET.

Aqui está o teaser que Gunn acabou de postar, que eu suponho que pode ser superanalisado. É algum tipo de logotipo do Superman gravado em metal. Em sua Fortaleza? O Hall da Justiça? Quem sabe.

E aqui está o pôster animado que ele colocou antes disso, que é uma nova visão oficial do Superman de David Corenswet em voo.

O trailer do Superman não revelará a data de lançamento do filme porque… já sabemos disso, mesmo que você possa ter perdido. O filme será lançado em 11 de julho de 2025, que é daqui a oito meses, e a razão pela qual estamos recebendo um trailer agora, já que não é tão longe assim.

Este será o pontapé inicial principal do DCU, embora sim, tecnicamente, já tenha começado. Atualmente, a primeira coisa real do DCU é Creature Commandos, a série animada que apresenta restos de monstros do Esquadrão Suicida com alguns personagens que eventualmente aparecerão em live-action interpretados por suas contrapartes de voz. Um deles é Clayface, dublado por Alan Tudyk, que em breve aparecerá em Creature Commandos. E, aparentemente, estrelará esse filme. Gunn também pareceu fazer grandes peças de seu próprio cânone Peacemaker e Suicide Squad, trazendo pontos da trama e atores deles, embora talvez com algumas exceções (não temos ideia de que a Arlequina de Margot Robbie existirá neste universo, por exemplo, e ela parecia estar seguindo em frente).

O trailer do Superman será realmente o momento definidor do início do DCU aqui para ver qual é a visão de Gunn em live action. Será que ele vai se inclinar tanto para a comédia quanto Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, ou ele está indo para um tom totalmente novo aqui?

Depois disso, os grandes projetos na mesa são um filme da Supergirl e o programa Lanterns da HBO. Muitas outras séries e filmes foram anunciados, mas esses estão mais distantes e todos sem elenco. Também tem The Batman 2 chegando, que não está no DCU, mas Gunn diz que um roteiro nem está pronto para isso ainda.

Estou muito ansioso para quinta-feira para ter um vislumbre do que espero que seja uma ótima nova era da DC para dar uma corrida pela Marvel. Descobriremos em breve.