Joabe conta com apoio de Elzinha e Samir, mesmo com ausência dos dois em reunião: ‘Estão na aliança’

Chamou a atenção a ausência dos vereadores Samir Bestene e Elzinha Mendonça na reunião que oficializou o apoio do Progressistas ao vereador eleito Joabe Lira (União Brasil) na disputa pela presidência da Câmara, nesta terça-feira (31).

Antes de o PP tomar a decisão, Elzinha e Samir haviam colocado seus nomes à disposição do partido para concorrer ao cargo, mas a possibilidade de o partido ser protagonista foi rifada por decisão da executiva municipal e do governador Gladson Cameli, que atendeu ao desejo do prefeito Tião Bocalom de colocar Joabe na presidência.

O PP decidiu ficar com a 1ª Secretaria, que será ocupada pelo vereador eleito Felipe Tchê.

Em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (31), Joabe informou que, embora os dois vereadores do PP não tenham participado da reunião, conta com o apoio de ambos para o projeto.

“Eu conto com o apoio dos dois. Eles fazem parte dessa aliança. Está tudo tranquilo. Conversei com o Samir e ele não me falou de nenhum descontentamento. Não conversei ainda com a Elzinha. Mas isso tudo é uma aliança, e eles fazem parte disso”, destacou.

A eleição da mesa diretora será nesta quarta-feira (1), durante a posse dos vereadores eleitos.