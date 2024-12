Jovem é ferido com quatro golpes de faca após ser confundido com outra pessoa em Rio Branco

Rui Kennedy de Morais Araújo, de 18 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpes de faca na noite desta quinta-feira (26), na Travessa Sabiá, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Kennedy estava sentado quando foi surpreendido pelas costas e recebeu o primeiro golpe no pescoço. Em seguida, virou-se de frente e tentou se defender dos golpes. O segundo golpe passou de raspão próximo ao olho direito, o terceiro atingiu o braço direito, e o quarto ficou cravado no braço esquerdo. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Para não morrer, Kennedy saiu correndo e pediu ajuda a moradores do bairro da Paz, que acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para prestar os primeiros atendimentos, e Kennedy foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram informações para tentar localizar o acusado, mas ele não foi encontrado até o momento.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também coletaram informações iniciais. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).