Michelle Melo homenageia advogado Romano Gouveia com Moção de Aplausos in memoriam

Durante a sessão de encerramento do ano legislativo, realizada no auditório do Detran/AC, a deputada Michelle Melo (PDT) entregou uma Moção de Aplausos (in memoriam) ao advogado Romano Gouveia, reconhecendo sua trajetória como criminalista e defensor incansável da justiça social. A homenagem foi recebida pela viúva do advogado, Mikaele Marques, em um momento de profunda emoção.

“Ele atendia a todos sem fazer acepção alguma. Buscando levar justiça para todos. Do que menos ao que mais tem, ele tenta trazer justiça para todos”, afirmou a deputada, destacando a dedicação de Romano à igualdade e ao bem-estar coletivo.

Reconhecido por sua atuação na área criminal e por sua militância apaixonada, Romano Gouveia era uma pessoa querida e muito respeitada entre os colegas da advocacia. Ele deixou um legado de compromisso com a justiça, marcado por um trabalho incansável em favor dos mais necessitados.