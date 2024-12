Moraes diz que Braga Netto atuou para obter informações de delação de Cid

De acordo com Moraes, as investigações “revelaram a gravíssima participação de Walter Souza Braga Netto os fatos investigados, em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, além de demonstrar relevantes indícios de que orepresentado atuou, reiteradamente, para embaraçar as investigações”. Braga Netto foi preso na manhã deste sábado acusado de ter participado da organização de uma tentativa de golpe de Estado que impediria a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa derrotada nas eleições presidenciais de 2022, o general do Exército Walter Braga Netto foi detido em Copacabana, onde vive, e levado ao Comando da 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro. Segundo o colunista do GLOBO, Lauro Jardim, o militar é o primeiro general de quatro estrelas a ser preso na história do Brasil.