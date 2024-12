Nova IA da OpenAI dá sinais de superinteligência e empresa convoca testes de segurança

Com isso, Sam Altman, CEO da companhia, afirmou que os testes atuais para medir a qualidade de sistemas de IA estão se esgotando – ou seja, as IAs estão próximas de aproveitamento de 100%. Assim, o campo da IA precisa de novas provas para verificar a capacidade dos sistemas. O executivo mostrou uma parceria com ARC-AGI, uma organização que cria testes inéditos para comparar a capacidade de inteligência de máquinas com humanos. No teste feito para avaliar se um sistema de IA aprende habilidades que não estavam presentes nos dados de seus treinamentos, o o3 atingiu uma nota de 87,5% quando configurada para poder computacional máximo. Isso acendeu uma luz amarela na empresa.

Segurança vira conversa

Embora ainda não tenha alcançado o status de AGI (quando uma máquina tem capacidade cognitiva similar ou maior que a humana), os resultados no ARC-AGI indicam que o sistema avançou e que a classificação já pode ser alcançada pela IA em algumas poucas situações. Especialistas, no entanto, divergem sobre a definição e mensuração. “Não há consenso que se possa mensuração de AGI com esses benchmarks – até para medir habilidades de humanos não há consenso sobre esses testes”, explica Anderson Soares, coordenador do primeiro bacharelado em Inteligência Artificial da Universidade de Goiás (UFG).