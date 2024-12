Venda de ingressos para a última turnê de Jorge e Mateus começa nesta semana

Em 2025, a dupla Jorge & Mateus irá comemorar seus 20 anos de carreira com uma turnê especial, prometendo ser um marco em sua trajetória como ícones do sertanejo universitário. A venda de ingressos começou em 17 de outubro de 2023, com shows programados para diversas cidades brasileiras, atraindo fãs ansiosos por suas músicas.

A turnê contará com 22 apresentações de abril a dezembro, passando por cidades como São Paulo, Brasília, Belém e Manaus. Antes de anunciarem uma pausa na carreira, Jorge & Mateus proporcionarão ao público uma chance única de vê-los ao vivo. Esta pausa permitirá que ambos artistas se concentrem em projetos pessoais e familiares, uma escolha feita para recarregar energias e explorar novas possibilidades.

Significado da Pausa na Carreira

A decisão de tirar um tempo após a turnê reflete a vontade de Jorge & Mateus de priorizarem suas vidas pessoais. Mateus destacou, em entrevista, a importância de dedicar mais tempo à família e à composição, um campo que deseja explorar mais profundamente. A pausa será por tempo indeterminado, permitindo que eles se conectem com outras paixões fora dos palcos.

Essa tendência de buscar equilíbrio entre a carreira intensa e a vida pessoal tem sido observada também em outros artistas do sertanejo, como Luan Santana e Gusttavo Lima, que reduziram o ritmo de shows para se dedicarem mais a projetos pessoais.

Trajetória de Jorge & Mateus

Desde seu início em Itumbiara, Goiás, em 2005, Jorge & Mateus construíram uma carreira marcante. Eles se conheceram enquanto estudavam em áreas diferentes e formaram uma parceria musical que logo ganharia destaque. Seu primeiro show foi numa boate em Itumbiara, e o primeiro CD, gravado de forma independente, os levou ao sucesso nacional.

Com o lançamento de “Ao Vivo Em Goiânia” em 2007, o hit “Pode Chorar” os catapultou ao estrelato e ajudou a popularizar o sertanejo universitário, consolidando sua posição no mercado musical.

Datas e Locais da Turnê

A turnê de 20 anos de Jorge & Mateus promessa emocionar os fãs em várias partes do Brasil. Os shows começam em 5 de abril de 2025, em São Paulo, estendendo-se por várias capitais e cidades importantes até o final do ano. Algumas datas incluem:

5 de abril – São Paulo (SP)

12 de abril – Brasília (DF)

25 de abril – Belém (PA)

26 de abril – Manaus (AM)

17 de maio – Cuiabá (MT)

Os ingressos estão à venda na plataforma Q2ingressos, uma garantia de que o público possa garantir seus lugares antes da pausa esperada. A turnê oferece uma chance única de viver um momento importante na história da dupla, com um repertório que combina nostalgia e novas produções.

Para novidades sobre a turnê, é recomendável seguir os perfis oficiais da dupla nas redes sociais, onde atualizações sobre shows e eventos são compartilhadas regularmente.