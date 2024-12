Vídeo flagra PM jogando homem do alto de ponte na zona sul de SP

Um policial militar (PM) foi flagrado na noite dessa segunda-feira (2/12) jogando um homem em um córrego do alto de uma ponte na Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo (veja vídeo abaixo).

Nas imagens, é possível ver três agentes da PM na ponte. Um deles levanta uma moto do chão e a encosta na mureta. Um quarto policial aparece segurando pelas costas um homem vestido com camiseta azul. Em questão de segundos, o militar levanta o homem pelas pernas e o joga do alto da ponte, sob a qual passa um córrego.

Assista:

Um outro vídeo mostra o corpo de um homem também vestido de azul, de bruços, boiando no córrego. Não há confirmação se o corpo é o mesmo do homem jogado pelo PM.

Veja:

Os agentes seriam do 24º Batalhão da PM de Diadema, na Grande São Paulo, e teriam perseguido a moto até a Cidade Ademar. O agente que jogou o homem é das Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que “repudia veementemente a conduta ilegal adotada pelos agentes públicos no vídeo mostrado”.

Segundo a pasta, assim que tomou conhecimento das imagens, a PM instaurou um inquérito policial militar para apurar os fatos e responsabilizar os policiais, que foram identificados e afastados.

“A instituição reitera seu compromisso com a legalidade, sem tolerar qualquer desvio de conduta”, finaliza.