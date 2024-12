Vini Jr. comemora prêmio Fifa The Best: “Sim, eu sou o melhor jogador do mundo”

Vinicius Júnior conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa. A premiação aconteceu nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar. O atacante do Real Madrid é o nono brasileiro a conquistar o título.

Em outubro, Vini Jr. também estava na disputa pela Bola de Ouro da France Football, mas ficou com o segundo lugar, e o título foi dado ao espanhol Rodri, do Manchester City.

Nas redes sociais o brasileiro comemorou a conquista e reforçou as dificuldades que encontrou pelo caminho até chegar ao topo do mundo.

“Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos… as pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira…” – escreveu no Instagram

“Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido” – reforçou

Fred Pena, agente de Vini Jr, também se manifestou sobre a vitória do jogador na premiação.

“Vini é uma força no mercado, não apenas por ser o melhor jogador do mundo, mas também por seu comprometimento em promover ações que impactam positivamente sua comunidade e seus patrocinadores”, completa Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil, empresa que agencia Vini Jr.

“Ele se destaca pela capacidade de engajar e mobilizar pessoas em torno de causas sociais relevantes. Seu instituto é um exemplo brilhante de inovação no ensino, uma vez que promove práticas pedagógicas antirracistas e capacita educadores, o que o torna um verdadeiro líder fora dos gramados”, acrescentou.

Veja todas vezes que brasileiros ou argentinos venceram o The Best: