Acidente grave: motociclista perde controle e bate contra parede de lanchonete

Um acidente grave envolvendo um motociclista chamou a atenção dos moradores de Sena Madureira na manhã desta terça-feira (14). O caso ocorreu na Avenida Avelino Chaves, no centro da cidade, próximo à esquina com a Rua Benjamin Constant.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista, que não teve o nome divulgado, seguia no sentido centro-bairro quando perdeu o controle de sua motocicleta, uma Titan preta, e colidiu violentamente contra a parede de alvenaria de um estabelecimento de lanches. A força do impacto foi tamanha que a motocicleta ficou completamente retorcida sobre o chão.

Após a colisão, o homem permaneceu caído no chão em estado grave. Policiais federais que estavam na cidade para uma operação foram os primeiros a prestar socorro, até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o levou ao hospital de Sena Madureira.

Até o fechamento desta edição, o hospital ainda não havia divulgado atualizações sobre o estado de saúde do motociclista.