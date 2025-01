Ações da Nvidia despencam e Nasdaq recua com nova IA chinesa

A startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek abalou as ações globais de tecnologia nesta segunda-feira, levantando questões sobre a dominância tecnológica dos Estados Unidos. A agitação cresceu durante o fim de semana em torno do mais recente modelo de IA da DeepSeek, considerado economicamente viável e capaz de operar em chips menos avançados.

Isso lançou dúvidas sobre a validade das altas avaliações de empresas como a Nvidia, que liderou o boom global das ações de IA, com seus chips vistos como essenciais para essa tecnologia.

As ações da empresa, com sede em Santa Clara, Califórnia, que caíram 10% no pré-mercado nesta segunda-feira, chegaram a despencar até 13% logo após a abertura do pregão em Nova York, eliminando cerca de US$ 465 bilhões do valor de mercado da empresa. Isso superou o recorde anterior — uma queda de 9% em setembro, que apagou cerca de US$ 279 bilhões em valor — e foi a maior da história do mercado de ações dos EUA. Por conta da queda de seus papéis desta segunda-feira, o valor de mercado da Nvidia está em US$ 2,903 trilhões.

Os futuros do Nasdaq 100 recuaram 3,4%, enquanto os contratos do S&P 500 caíram 2% às 5h (horário de Nova York). Na Europa, as ações de tecnologia lideraram as perdas do mercado, com as ações da fabricante de equipamentos para chips ASML Holding NV caindo 11%. O índice de volatilidade Cboe, conhecido como VIX, subiu significativamente.

Cerca de 200.000 contratos futuros do Nasdaq 100 foram negociados até as 4h45 (horário de Nova York), aproximadamente quatro vezes mais do que a média de 30 dias para esse horário, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

O Nasdaq 100 e o subíndice de tecnologia do Stoxx 600 na Europa estavam juntos a caminho de uma perda de capitalização de mercado de cerca de US$ 1 trilhão, caso as perdas se confirmassem.