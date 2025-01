Acreana que estava desempregada e sem casa própria ganha BMW de R$ 300 mil no AcreCap

A grande vencedora do AcreCap Legal foi a acreana Mauriete da Silva Castelo, de Sena Madureira, no interior do Acre.

No último domingo (12), ela ganhou sozinha uma BMW no valor de R$300.000,00.

“Eu estou desempregada e passando por uma situação bem difícil. Em 2024, fiquei muito endividada, e quando comprei esse título, fiz um propósito com Deus para resolver minhas dívidas e ter uma casa própria”, afirmou.

“Eu não tenho casa própria e moro no fundo da casa da minha mãe. E agora, com esse prêmio, vou realizar esses sonhos. Vou começar 2025 com uma nova história. Tô muito feliz e muito realizada. Não é todos os dias que a gente ganha um AcreCap”, finalizou.

VEJA A REAÇÃO DA ACREANA AO RECEBER O PRÊMIO: