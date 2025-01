A acreana Bruna Gomes publicou uma série de vídeos em seu perfil do Instagram, afirmando que quase conseguiu ser selecionada, junto de sua tia, Ray Fonseca, para participar do Big Brother Brasil 25, que começou na noite de segunda-feira (13).

Natural de Cruzeiro do Sul, a dupla se inscreveu e chegou até a quarta etapa da seleção para o maior reality show do país.

Através de seus stories, a jovem conta que fizeram a inscrição sem muitas esperanças de entrar mas que ainda assim chegaram até a quarta etapa da seleção. “São cinco etapas, além da inscrição, e a gente participou até da quarta etapa, e aí eu não sei o que aconteceu que não escolheram a gente”, disse Bruna Gomes.

Em conjunto, a dupla participou de um entrevista virtual, e cerca de 10 dias depois foram convocadas para realizar as entrevistas presenciais em Manaus, capital do estado do Amazonas.

Ela ainda comenta sobre uma etapa do processo chamado Selfie BBB, mas não deu maiores detalhes sobre como este passo seria realizado, afirmando apenas que “é uma fase cansativa, demorada e que vai aos poucos, ao infinito e além”, explicaram.

A dupla ainda criticou o elenco escolhido, dizendo que o perfil de sua dupla se encaixaria bem no programa. “O nosso perfil tem muito tempo que uma pessoa do Acre não entrava, imagina a gente, do interior do acre, a cidade estaria fervendo, ou cancelando a gente”, brincam elas.