Amantes robôs? Especialista prevê que mulheres farão sexo com máquinas

Enquanto muitas pessoas temem a automação no local de trabalho, alguns futurólogos previram essa “revolução” em outro sentido, e defenderam que as máquinas tomariam conta da vida sexual das pessoas em 2025.

Este novo ano, por exemplo, marca a data em que um especialista dessa área, chamado Ian Pearson, antecipou que a humanidade “começaria a ver algumas formas de sexo robótico aparecendo em lares de alta renda e muito ricos”.

O especialista em física e matemática, que se gaba de ter uma taxa de precisão de 85% em suas previsões, argumentou que as mulheres poderiam ultrapassar os homens na adoção de robôs sexuais até 2025.

A primeira vez que o expert fez essa previsão foi em 2016. Com a chegada do novo ano, ela foi resgatada como piada e virou meme na internet. Usuários do X chegaram a desejar uns aos outros um “feliz ano do sexo com robôs”.

Nove anos atrás, Pearson escreveu em um relatório que “os vibradores existem há mais de um século. Mas, agora, a vibrante indústria de brinquedos sexuais não fabrica apenas dispositivos independentes, como também dispositivos teledidônicos que trazem toda a diversão e funcionalidade da computação e das redes para o sexo.”

“Embora algumas pessoas adotem com entusiasmo o sexo robótico sem relacionamentos assim que puderem pagar por um, já em 2025, ele não terá muitas chances de ultrapassar o sexo com humanos em geral até 2050”, acrescentava a previsão.

O cientista ainda alegou que achava que as pessoas “ainda teriam reservas” sobre se envolver com um robô, mas avaliou que isso aconteceria “gradualmente, à medida que elas se acostumassem a eles”.