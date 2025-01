Após campanha na internet, família do Pará localiza parente que veio para o Acre há 30 anos

Uma família natural de Belém, no Pará, pediu ajuda à imprensa acreana na última semana para encontrar Sandoval Campo de Oliveira, que perdeu contato com seus familiares após uma viagem para o Acre, há 30 anos atrás. Após a repercussão do caso, rapidamente eles conseguiram localizar o homem.

De acordo com a sobrinha de Sandoval, Lilian Oliveira, ele veio para o estado em 1990, para realizar um serviço. Aqui ele se casou e teve um filho, já em 1994 ele retornou a sua cidade natal, no entanto, voltou para o Acre, perdendo contato com sua família definitivamente.

Após a busca ter sido anunciado em diversos sites acreanos, Sandoval logo teve conhecimento de a família o procurava e entrou em contato por meio de vídeochamada.

A sobrinha do homem disse, em entrevista ao site Gazeta do Acre, contou que ele entrou em contato na quarta-feira (22), assim que teve conhecimento da busca. De início a família ficou receosa, mas no decorrer da conversa conseguiram confirmar que era Sandoval. Agora, ele foi inserido no grupo da família no WhatsApp da família Oliveira.