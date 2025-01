Futuro de Carlinhos na Globo

Nos stories do Instagram nesta segunda-feira (20/01), Carlinhos Maia negou que vá fazer parte da bancada de Luciano Huck de forma efetiva.

“Muita gente me perguntando se eu vou ficar ali na bancada… Não, gente, de maneira nenhuma. Vocês sabem que televisão comigo é pra ir assim…”, disse o influenciador.

Ele garantiu, porém, que seu contrato com o Multishow será renovado.

“Mas eu tenho uma notícia boa pra vocês. Tô renovando meu contrato com o Multishow, que é Globo também, mas pra fazer aquele programa como a gente fez aqui em casa, que bombou lá no Multishow, lá no Globoplay”, reforçou.

O Stories da Mansão estreou em julho de 2024 e está disponível no Globoplay e no Multishow. Na atração, o famoso recebe amigos na sua nova mansão em São Paulo e, a cada episódio, há um tipo de missão diferente.

Carlinhos Maia também afirmou que seu lugar é na internet e agradeceu o convite de Luciano Huck para participar do Domingão.

“Aí, sim, mas ficar contratado não, meu lugar sempre será a internet. Meu lugar é aqui com vocês. Aqui eu posso ser eu, posso falar o que quiser, e aqui eu tenho vocês. Mas foi incrível, Luciano sempre incrível comigo, foda, foda, foda”, encerrou o humorista.

Puxão de orelha!

A participação do humorista causou polêmica neste domingo (19/01) depois que Carlinhos Maia afirmou que influenciadores não podem ser cobrados pelo que dizem porque, segundo ele, não “estudou” para isso. “Levem menos a sério pessoas que fazem vídeos caseiros”, pediu.

“As pessoas querem cobrar de alguém que veio de uma cozinha do interior do nordeste que a gente entenda sobre tudo o que acontece, com embasamento. Não existe uma faculdade para quem está na internet. A gente vai errar muito porque a gente não estudou para isso. Tem inúmeras pessoas que falam sobre coisas importantíssimas e não são seguidas, isso não é culpa minha”, concluiu.

Luciano Huck aproveitou para falar que os famosos da internet também têm responsabilidades pelo que postam. “Mas, por outro lado, eu acho que, com o tempo, a gente vai ganhando maturidade, vivências, você passa a ter consciência do privilégio que é tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso vem a responsabilidade. Junto com o reconhecimento, vem ainda mais responsabilidade”, comentou o apresentador.