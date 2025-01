Carro invade preferencial e atinge motociclista na Getúlio Vargas; vítima foi parar no PS

O motociclista Sérgio Leandro Albuquerque, de 28 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na noite deste domingo (12), após a colisão entre um veículo e uma moto na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações da Tenente Patrícia, Sérgio conduzia uma motocicleta modelo Fan CG 160, de cor preta e placa SQQ-4E20, no sentido centro-bairro pela Avenida Getúlio Vargas. Ele foi surpreendido por um veículo modelo Polo, de cor branca e placa SQS-1H43, que invadiu sua preferencial ao tentar acessar a Rua Via Parque pelo lado esquerdo no Parque da Maternidade.

O motociclista colidiu contra a lateral do carro e foi arremessado ao asfalto, sofrendo uma queda violenta. Sérgio ficou ferido com cortes no joelho, dores nas costas, escoriações pelo corpo e uma fratura exposta no dedo do pé direito.

Após o acidente, o motorista do veículo permaneceu no local e prestou assistência à vítima. Segundo o condutor, o carro possui seguro que poderá cobrir os custos decorrentes do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. A vítima estava lúcida, orientada e comunicativa durante o atendimento. Após os procedimentos iniciais, Sérgio foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local para isolar a área e realizar os procedimentos de praxe. O veículo foi liberado, e a motocicleta foi entregue a um amigo da vítima.