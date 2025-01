O maior reality show do país, o Big Brother Brasil, chega a sua 25ª edição e terá os seus participantes revelados nesta quinta-feira (9), ao longo do dia. Neste momento o ContilNet aproveita para relembrar a participação dos acreanos que passaram pelo programa.

A primeira participante a entrar na casa mais vigiada do Brasil foi Gleici Damasceno, que entrou no BBB 18. Antes de sua entrada no programa, a acreana cursava psicologia em uma faculdade particular, com a ajuda do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Gleice venceu a edição da qual participou, embolsando o prêmio máximo do programa, no valor de R$1,5 milhão. Após o programa, a sister investiu em sua carreira como atriz e se tornou influenciadora digital.

O outro participante acreano foi Vanderson Brito, que entrou no ano seguinte a Gleice, para a edição de número 19. Antes do programa, o brother atuava como biólogo e coordenador educacional indígena.

Vanderson não teve o mesmo desempenho da campeã de 2018, sendo eliminado do programa. Ele foi retirado da casa para prestar depoimento à polícia do Rio de Janeiro, acerca de acusações feitas por sua ex-namorada.

De acordo com ela, o ex-BBB teria realizado agressões físicas e psicológicas contra ela. A ação resultou em outras denuncias que o acusaram de estupro, violência doméstica e importunação sexual. Apesar das graves denúncias, todas foram arquivadas.