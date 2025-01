Com ameaça da dengue, Prefeitura começa mutirão de limpeza em Rio Branco; veja os bairros

Com o aumento nos casos de dengue, a prefeitura municipal de Rio Branco decidiu fazer mutirões de limpeza nos bairros, em uma parceria da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

O mutirão iniciou na manhã desta segunda-feira (6) pelo bairro Seis de Agosto, baseado em dados apresentados na Secretaria de Saúde, que mostram que os índices de contaminação pelo mosquito da dengue nesta regional estão mais elevados.

VEJA MAIS: Com oito municípios em alerta, Saúde diz que está preparada para possível novo surto de dengue

Segundo o prefeito em exercício, Alysson Bestene, o objetivo é fazer uma limpeza geral nas ruas, orientando os moradores a também fazer o mesmo em seus quintais, deixando os entulhos nas ruas, de onde serão coletados pela Prefeitura, através da SMCCI.

“A gente tem pedido para os moradores colocarem seus entulhos nas ruas que a prefeitura vai fazer a remoção. É uma parceria da Secretaria de Cuidados com a Cidade e Secretaria de Saúde, principalmente nesse período que tem todo cuidado com esses índices para combater essa doença , que é a dengue, além do cuidados nas unidades de saúde”, disse.

Sobre as vacinas, tanto para dengue, quanto para COVID, Alysson informou que há doses para o público alvo, mas que ainda esta semana devem chegar mais vacinas, resultado de uma parceria entre o Governo Federal e Estadual.

O secretário de Saúde, Renan Bits, também falou sobre a importância dessa parceria, cuidando da questão da limpeza da cidade, aliado ao trabalho dos agentes de endemias, que vão visitar as casas para fazer a verificação de focos e prevenção da doença.

“Nós estamos com nossas equipes de saúde atentas aos casos de COVID e de dengue , e essa parceria entre as secretarias faz parte do combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti , e segundo nossas informações, essa região do bairro Seis de Agosto, Canaã e Cidade Nova registraram uma quantidade expressiva de criadouros do mosquito, então essa ação é para enfrentar essa situação “, destacou o Secretário de Saúde.

A ação teve início a partir das ordens de serviço que foram dadas aos mais de 100 trabalhadores, no mercado da Seis de Agosto. Serão utilizados, de acordo com a secretária de cuidados com a cidade, Valcilena Oliveira, além dos 100 servidores, entre agentes de limpeza e de endemias, 26 máquinas para auxiliar o serviço e fazer a remoção dos entulhos.

Após o mutirão nesta regional, outros bairros também deverão ser atendidos com esse serviço.