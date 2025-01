Com Big Fone invalidado, Maike e Gabriel perdem imunidade e Dani e Diego estão fora do Paredão

Na madrugada deste domingo (26), Tadeu Schmidt entrou ao vivo para anunciar que o primeiro Big Fone do BBB 25 está anulado.

“No texto do Castigo do Monstro, está escrito ‘os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada.’ Maike, você atendeu o Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes! Dani e Diego não estão no Paredão!”, disse o apresentador.

Com isso, Maike ainda perdeu 500 estalecas com a pena da punição considerada gravíssima.

Veja o vídeo: