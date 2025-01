Com novo deslizamento no calçadão, equipes trabalham para passarela não cair, diz Deracre

Foi registrado um novo deslizamento de terra no Calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco, nesta sexta-feira (3), próximo aos pontos comerciais e à Passarela Joaquim Macedo.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), que disse estar tomando todas as medidas necessárias para evitar danos maiores, como uma possível queda da passarela.

“Esse novo deslizamento a gente já previa. Sabemos que todas as vezes em que o rio enche e vaza, ocorre esse deslizamento. O nosso trabalho está direcionado a fazer com que a passarela não caia com esse deslizamento, fazendo encamisamento dos pilares e colocando estacas para que a estrutura não caia. Mas já estávamos cientes dessa situação e prevista no nosso cronograma”, disse a presidente do Deracre, Sula Ximenes, em entrevista ao ContilNet.

O nível do Rio Acre, depois de ultrapassar a marca de 11 metros na semana passada, baixou consideravelmente e atingiu 5,92 m nesta sexta-feira.