Concurso Ufac tem 29 vagas previstas e banca está em definição; confira

O concurso UFAC está com edital iminente! A Universidade Federal do Acre está com banca em definição e já disponibilizou o termo de referência e estudo técnico preliminar do seu próximo concurso público.

Serão ofertadas 29 vagas de níveis técnico e superior. No estudo preliminar consta que o atualo valor do vencimento básico inicial para cargos de nível técnico é de R$ 2.446,96 e para os cargos de nível superior o vencimento básico é de R$ 4.180,66.

A banca escolhida deve ser divulgada em breve.

Concurso UFAC: Situação atual

Confira o histórico do concurso UFAC:

23 de janeiro de 2025: estudo técnico preliminar. Veja aqui!

23 de janeiro de 2025: termo de referência. Veja aqui!

Concurso UFAC: remuneração e benefícios

Os vencimentos ofertados para os cargos da carreira de Técnico-Administrativo variam conforme o nível de formação exigido pelo cargo. Confira as remunerações nos quadros abaixo:

NÍVEL TÉCNICO Cargo Remuneração TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO R$ 2.446,96 TECNICO EM LABORATÓRIO ÁREA R$ 2.446,96 TECNOLOGO-FORMAÇÃO R$ 2.446,96

NÍVEL SUPERIOR Cargo Remuneração ANALISTA DE TI R$ 4.180,66 AUDITOR R$ 4.180,66 BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA R$ 4.180,66 ENGENHEIRO – ÁREA R$ 4.180,66 PEDAGOGO R$ 4.180,66 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS R$ 4.180,66

Benefícios

É importante ressaltar que além do vencimento básico mencionado, os servidores da UFAC têm direito a:

auxílio-transporte

auxílio pré-escolar (a quem possuir dependente de até 5 anos)

incentivo à qualificação.

Confira na tabela a seguir os valores correspondentes ao Incentivo à Qualificação:

NÍVEL DE ESCOLARIDADE RELAÇÃO DIRETA RELAÇÃO INDIRETA % CLASSE C (R$) CLASSE D (R$) Classe E % CLASSE C (R$) CLASSE D (R$) CLASSE E(R$) Curso de graduação completo 25 R$ 530,03 R$ 666,80 – 15 R$ 318,01 R$ 400,08 – Especialização, com carga

horária igual ou superior a 360h 30 R$ 636,03 R$ 800,16 R$ 1.367,08 20 R$ 424,02 R$ 533,44 R$ 911,38 Mestrado 52 R$ 1.102,46 R$ 1.386,94 R$ 2.369,60 35 R$ 742,04 R$ 933,52 R$ 1.594,92 Doutorado 75 R$ 1.590,09 R$ 2.000,39 R$ 3.417,69 50 R$ 1.060,06 R$ 1.333,60 R$ 2.278,46

Concurso UFAC: cargos e vagas

O concurso UFAC irá ofertar 29 vagas para o preenchimento de Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação para o seu Quadro de Pessoal Efetivo.

Confira abaixo os cargos, vagas e requisitos:

TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Vagas: 3

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico

TECNICO EM LABORATÓRIO ÁREA

Vagas: 4

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico



TECNOLOGO-FORMAÇÃO

Vagas: 1

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico

ANALISTA DE TI

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior

AUDITOR

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior

BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior

ENGENHEIRO – ÁREA

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior

PEDAGOGO

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Vagas: 16

Requisitos: Curso Superior

Concurso UFAC: etapas de prova

O concurso UFAC terá uma única etapa de prova, que será a prova objetiva de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório.

Disciplina Nº de questões Peso Nº máximo de pontos Língua Portuguesa 10 2 20 Informática Básica 5 1 5 Geografia e História do

Acre 5 1 5 Legislação e

Fundamentos da

Administração Pública 10 2 10 Conhecimentos

Específicos 30 60 Total: 60 100

Último concurso

O último concurso UFAC teve edital publicado em julho de 2023 e ofertou 20 vagas para o preenchimento de Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação. A remuneração ofertada foi entre R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, além de benefícios.

Prova objetiva

O concurso UFAC foi composto apenas de prova objetiva. A avaliação foi realizada no dia 08 de outubro de 2023.

Estrutura da prova

As provas objetivas são de caráter eliminatório e classificatório, valeram 90 pontos.

Cada prova objetiva é constituída de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada (a, b, c, d, e), contendo apenas uma alternativa correta.

Confira abaixo a estrutura das provas:

PROVA ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS CARÁTER (P1) Objetiva Conhecimentos Gerais Língua

Portuguesa (10) Eliminatório e

Classificatório Informática (10) Legislação (10) (P2) Objetiva Conhecimentos Específicos 30

As questões da avaliação foram de múltipla escolha, com cinco alterativas cada (a, b, c, d, e), sendo apenas uma resposta correta.

