Dani Hypólito chora e desabafa que está se sentindo excluída pela casa

Neste sábado (18), a ginasta Dani Hypólito chorou e desabafou com outros brothers no BBB 25, e disse que está se sentindo excluída pela casa. “Parece que eu sou uma pessoa horrível, porque ninguém me puxa para conversar”, afirmou.

De acordo com ela, apesar de tentar se enturmar, percebe que ninguém se interessa por sua história ou a inclui em conversas.

“Tentei me encaixar aqui, tentei me encaixar ali… Com o Maike e o Gabriel, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu trato bem, mas eu já sabia que no primeiro momento que a gente foi chamado na dinâmica, por uma fala que meu irmão fez pontuando de forma errônea… A gente ia virar alvo deles. E tá tudo bem. Só que não adianta falar pra mim ‘Dani a gente te adora’. Eu sou dupla do meu irmão”, afirmou Hypólito.

Camilla tentou justificar que afinidades acontecem naturalmente, mas Dani expressou sua frustração e tristeza, destacando a dificuldade de estar em um ambiente onde só tem o apoio do irmão.

“Tudo bem, você tá falando isso, eu entendo. Mas afinidades acontecem. Não adianta a gente forçar”, disse Camila.

“Ninguém nem um dia perguntou qual é a minha história fora daqui pra eu ter chegado onde eu cheguei e tudo que passei. Ninguém fez isso, eu tentei fazer isso com todo mundo. E não tô me fazendo de vítima, mas é muito ruim chegar num lugar que a gente tem só meu irmão que me ama! E a gente não poder… eu não tenho meu marido aqui pra poder dividir isso com ele”, finalizou.