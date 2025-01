Condenado a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos se casou neste sábado (25/1) com a biomédica Carolina Andrade, que foi amante dele enquanto ele ainda era casado com Andressa Rodrigues. Daniel, de 43 anos, se separou da ex-mulher poucos dias após ela dar à luz um filho do então casal, em novembro.

Cerimônia simples O condenado, que agora usa o nome de Daniel Bento, e a biomédica se casaram em cerimônia simples e reservada apenas a pessoas próximas.

O colunista Leo Dias divulgou, na tarde deste domingo (26/1), imagens da celebração, que ocorreu em Santo André, em que o casal troca alianças e posa ao lado de alguns convidados e familiares.

Cumprindo pena em regime aberto, Daniel Cravinhos está envolto em uma polêmica com a ex-mulher e, agora, sua nova esposa.

Isso porque a união com Andressa Rodrigues, de 28 anos, chegou ao fim em novembro de 2024, poucos dias após ela dar à luz o primeiro filho do então casal.

“Ele me largou na hora em que mais precisei. Os pontos do parto nem haviam sido retirados. Não conhecia esse lado insensível dele”, desabafou Andressa em entrevista ao jornal O Globo. Traição O motivo da separação é que a jovem descobriu que o então marido mantinha relação com outra mulher, Carolina, com quem ele se casou neste fim de semana. Ao O Globo Andressa contou que descobriu a traição após clonar o celular de Daniel. Segundo ela, o condenado pela morte do casal Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen primeiro negou a traição, mas depois admitiu, justificando que passou muito tempo preso em Tremembé e que, agora, queria se relacionar com mais mulheres. Vale lembrar que este é o terceiro casamento de Daniel Cravinhos. Além de Caroline e Andressa, o ex-namorado de Suzane von Richthofen foi casado, em 2017, com a biomédica Alyne Bento, de 40 anos, de quem pegou o sobrenome para se afastar do Cravinhos e da sua ligação com o duplo homicídio.