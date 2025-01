Detran divulga lista com centenas de veículos apreendidos e dá prazo de 10 dias para regularização

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (13), uma lista notificação de 170 veículos apreendidos, para que os proprietários realizem os pagamentos dos débitos e possam fazer a retirada dos seus bens.

Os donos dos veículos deverão quitar os débitos existentes, sejam eles, IPVA, multas, taxas de licenciamento, Seguro Obrigatório e vistoria, bem como as despesas de remoção e depósito de seus bens no prazo de até 10 dias.

A não retirada dos veículos poderá culminar na realização de leilão, conforme legislação. Para fazer a retirada, os proprietários devem comparecer o depósito da WR Leilões, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005. Para mais informações também pode ser acessado o site www.wrleiloes.com.br, ou por meio dos telefones (68) 99601-7911 / 0800-423-0000.

Confira o documento: