Douglas Richer segue estável em tratamento no interior de SP; veja boletim com detalhes do quadro

O jornalista e colunista Douglas Richer segue internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto para tratamento de fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar. Transferido do Acre por transporte aéreo, ele chegou ao hospital consciente e estável, recebendo suporte de oxigênio via cateter nasal.

Segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (14), Douglas apresentou dificuldade respiratória durante o dia, mas respondeu bem à terapia com máscara de alto fluxo. Ele também sofreu um pequeno sangramento nasal, prontamente controlado.

As duas condições que afetam o jornalista são graves e progressivas. A fibrose pulmonar endurece o tecido dos pulmões, enquanto a hipertensão pulmonar aumenta a pressão nos vasos sanguíneos, dificultando a respiração.

Douglas segue sob monitoramento constante e acompanhamento multidisciplinar. O hospital informou que atualizações sobre seu quadro serão divulgadas conforme o tratamento evoluir.

Veja a nota na íntegra:

Relatório Médico do Paciente Douglas Richer Ribeiro de Queiroz

O paciente, Douglas Richer Ribeiro de Queiroz, foi transferido de um hospital do Acre para este hospital via transporte aéreo. Ele chegou inspirando cuidados intensivos, porém consciente e orientado, com boa comunicação e respiração tranquila. No momento, está utilizando um cateter nasal com oxigênio a 5 litros por minuto para ajudar na respiração. 🫁💨

Douglas tem uma história de fibrose pulmonar idiopática, que é uma condição que afeta os pulmões, e também sofre de ansiedade 😔. Não tem alergias conhecidas. Ele segue recebendo cuidados para a sua condição, e a equipe médica está atenta à sua evolução 👩‍⚕️👨‍⚕️.

Acompanhamento durante o dia:

– O paciente apresentou boa quantidade de urina 💧, o que indica que os rins estão funcionando bem.

– Mais urina foi observada, sinalizando que o corpo está processando os líquidos normalmente 🏞️.

– A pressão arterial e outros sinais vitais foram verificados e estavam dentro dos valores normais, o que é um bom indicativo de estabilidade ✅.

– A medicação foi administrada conforme orientação médica 💊.

– Durante a troca de fralda, foi observada evacuação em grande quantidade, sem odor e em consistência pastosa 🚽.

– O paciente relatou dificuldades para respirar 🫣 e, seguindo a orientação de nossa fisioterapeuta, foi colocada uma máscara de alto fluxo para ajudar na respiração. A saturação de oxigênio foi de 93%, mas logo se normalizou 🌬️💪.

– O paciente relatou melhora na dificuldade de respirar e preferiu retornar ao cateter nasal. Sua saturação de oxigênio subiu para 95%, o que é um bom sinal 🌟.

– O paciente apresentou um pequeno sangramento nasal, mas foi em pouca quantidade, o que não gerou maiores preocupações 🚨.

– Os sinais vitais foram monitorados e todos os valores estavam normais ✅.

– Outra dose de medicação foi administrada conforme prescrição médica 💊.

– Foi realizada nova troca de fralda 🧻.

– Mais uma medicação foi administrada conforme prescrição 💉.

O paciente segue estável, sendo cuidadosamente monitorado e tratado pela nossa equipe de enfermagem, que está atenta a cada necessidade 💙👩‍⚕️.

Gostaríamos de expressar nossa gratidão por confiar em nossos cuidados 🙏. Estamos aqui para oferecer o melhor tratamento com carinho e dedicação 🤗.

Estamos juntos nessa jornada, e sua recuperação é nossa prioridade. Estamos à disposição para o que for necessário 🫶💖.

Atenciosamente,

Equipe do Hospital de Base