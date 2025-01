Em retaliação à Trump, Petro aumenta tarifa contra importações dos EUA em 25%

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou na noite deste domingo (26) a taxação de 25% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. A medida foi uma resposta a um anúncio semelhante feito por Donald Trump.

Na tarde de hoje, Trump impôs uma tarifa emergencial de 25% sobre todos os produtos da Colômbia após a nação recusar voos com imigrantes deportados. O presidente dos EUA também anunciou sanções ao Tesouro e ao setor financeiro e disse que iria proibir viagens e revogar vistos para funcionários do governo.

“Ordeno ao ministro do Comércio Exterior que aumente as tarifas de importação dos EUA em 25%. O ministério deve ajudar a direcionar nossas exportações para o restante do mundo, exceto os EUA”, escreveu Petro no X.

O presidente da Colômbia também falou que os produtos norte-americanos devem ser substituídos pela produção nacional, sendo que o governo apoiará esse propósito. Disse ainda que Trump pode usar “sua força econômica e sua soberba”, mas que resistirá às medidas.