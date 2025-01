Gladson destaca esforços para combater o aumento de casos de dengue e Covid-19 no estado

O governador do Acre, Gladson Cameli, se manifestou nesta terça-feira (8) sobre a situação crítica de saúde no estado, com o aumento de casos de dengue, chikungunya e Covid-19. Através de suas redes sociais, Cameli destacou seu acompanhamento de perto dos números alarmantes registrados nas últimas semanas e reafirmou o compromisso do governo estadual em atender à população com agilidade.

“Amigos, já estou em Rio Branco e desde cedo tenho acompanhado a situação do nosso estado. Conversei com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, sobre os desafios da dengue e da Covid. Estamos empenhados em atender a nossa população. Seguimos juntos!”, escreveu o governador em seu perfil no Twitter.

O Acre enfrenta um crescimento expressivo nos casos de arboviroses e Covid-19, o que levou o Governo do Estado a decretar situação de emergência.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a cidade de Rio Branco registrou um aumento de 300% no número de casos suspeitos de dengue em comparação ao ano anterior, enquanto os casos confirmados de Covid-19 chegaram a 940.

As unidades de atendimento não estão enfrentando superlotação, e as medidas emergenciais estão sendo adotadas para garantir a capacidade de resposta do estado. O decreto de emergência permitirá que o governo adote ações urgentes, incluindo a ampliação de recursos para o enfrentamento das doenças.

A vacinação contra a dengue, direcionada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o estado.

A situação foi classificada como “sensível” por autoridades de saúde, que continuam reforçando a necessidade de colaboração da população no combate ao mosquito transmissor da dengue e na adesão às medidas preventivas contra a Covid-19.