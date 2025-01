Governo divulga calendário com todos os eventos do Acre em 2025; confira

O Governo do Estado do Acre publicou o calendário oficial de eventos para 2025, destacando uma programação diversificada que inclui manifestações culturais, religiosas, artísticas, esportivas, além de feiras e festivais indígenas.

O objetivo é promover a riqueza cultural e econômica do estado, envolvendo a população local e atraindo visitantes de outras regiões. Confira os destaques mês a mês:

Janeiro

20/01: Novenário de São Sebastião de Xapuri (Xapuri) – Evento religioso tradicional.

25 a 29/01: Conferência Indígena da Ayahuasca (Tarauacá) – Evento cultural que valoriza as tradições indígenas.

Festival Indígena “Kãda Shawã Kaya” do Povo Arara (Porto Walter).

Fevereiro

Concurso Realeza do Carnaval (Rio Branco).

Março

01 a 04/03: Carnavais populares em Rio Branco, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

Semana do Grafite (Rio Branco).

Abril

ExpoBujari (Bujari) – Destaque no agronegócio.

Abertura dos Jogos Escolares (Rio Branco).

Circuito Country (Epitaciolândia).

Maio

01/05: Dia do Trabalhador em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Feira Huni Kui na TI Nova Olinda (Feijó).

19 a 23/05: 15ª Reunião da Força-Tarefa de Clima e Florestas (Rio Branco).

IAC – Inteligência Artificial do Acre (Rio Branco).

Junho

Feiras do Agronegócio em Plácido de Castro e Xapuri.

Festival do Feijão (Marechal Thaumaturgo).

Festival Indígena “Huwã Karu Yushibu” (Rio Branco).

Arraial Cultural (Rio Branco).

Julho e Agosto

Julho/Agosto: Expoacre (Rio Branco).

Festival Mariri do Povo Yawanawá (Tarauacá).

Diversos festivais indígenas em Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, como o “Nuke Feya Sharahu” e “Matxo Noke Noi”.

06/08: Revolução Acreana (Rio Branco).

Festival do Açaí (Feijó) e Festa do Maracujá (Capixaba).

Setembro

Festival do Surubim (Plácido de Castro).

Semana da Diversidade e Concursos de Fanfarras (Rio Branco e Cruzeiro do Sul).

Exposições rurais em Rodrigues Alves, Sena Madureira e Tarauacá.

Outubro

Festival do Abacaxi (Tarauacá).

QualiCafé – Concurso do Melhor Café (Rio Branco).

Novembro e dezembro

Eventos tecnológicos como o Game Com e o Inova Aquiri (Rio Branco).

Festividades natalinas e Réveillon Popular em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Destaque para os festivais indígenas “Shiate” (Marechal Thaumaturgo) e “Ikamuru Shuku Shukuwe” (Jordão).

Valorização da cultura e economia local

O calendário reflete o compromisso do Acre em valorizar sua cultura, tradições e potencial econômico. Com uma agenda repleta de atrações, o estado se prepara para receber turistas, fortalecer a economia local e celebrar a diversidade cultural que o define. Para mais informações, consulte os canais oficiais do Governo do Acre.