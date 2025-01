O Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira (30) foi marcado pela cessão de diversos servidores entre as secretarias e outros órgãos do estado, como Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal de Contas do Estado.

Além das cessões de funcionários, as contratações também aparecem no DOE desta quinta-feira, com destaque para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Exonerações também aparecem no Diário Oficial, sendo marcadas por maior presença da Polícia Civil entre as dispensas do documento.

Confira as cessões, exonerações e novas contratações no documento abaixo: