Homem é agredido a golpes de ripa após brincadeira ser mal interpretada na Baixada da Sobral

Leonilson Rocha da Silva, de 42 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite deste domingo (26), na Rua Zacarias, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O incidente ocorreu após uma brincadeira entre amigos ser mal interpretada.

Segundo relato da vítima, Leonilson estava em um momento descontraído com um amigo identificado apenas como Kleber. No entanto, uma mulher que estava no local, ainda não identificada, acreditou que os dois estavam brigando. Agindo de forma impulsiva, ela pegou uma ripa e desferiu vários golpes contra Leonilson, atingindo principalmente sua cabeça.

A agressão deixou a vítima desacordada, o que levou moradores da região a acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros socorros no local e encaminhou Leonilson ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele apresentava um corte no supercílio, edema no olho esquerdo e hematomas nas costas e no braço. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência.