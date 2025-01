Homem em situação de rua é encontrado morto no 2º Distrito de Rio Branco

O homem em situação de rua Paulo Rodrigues Santana Nascimento, de 43 anos, foi encontrado sem vida no início da tarde desta sexta-feira (24), próximo a um comércio de conserto de bombas, na Rua 6 de Agosto, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Paulo foi localizado por populares embaixo de uma cobertura, deitado sobre papelões. A Polícia Militar foi acionada via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e, ao chegar ao local, constatou que o homem já estava sem vida.

A área foi isolada por policiais militares do 2º Batalhão para os trabalhos da perícia criminal. Inicialmente, o perito não identificou sinais de violência no corpo da vítima.

Populares relataram que, mais cedo, viram a vítima perambulando pela região e tossindo muito.

A suspeita é de que Paulo tenha sofrido um mal súbito que resultou em sua morte.

Após a realização da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A causa da morte será determinada após a emissão do laudo pericial, que deve ser concluído em até 30 dias.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.