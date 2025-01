Jovem leva dois tiros ao sair para comprar refrigerante; balas continuam alojadas

O monitorado por tornozeleira eletrônica Hernandes Alves da Silva, 25 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (24), enquanto caminhava pelo Ramal Menino Jesus, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pela própria vítima, Hernandes estava caminhando em via pública, a caminho de um comércio onde pretendia comprar um refrigerante, quando foi surpreendido por um criminoso. O bandido estava armado e em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, e efetuou cerca de quatro disparos, dois dos quais atingiram Hernandes na região das nádegas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Para escapar com vida, Hernandes correu e pediu ajuda a moradores da região, que o colocaram em um veículo e o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Após estabilizarem seu quadro clínico, Hernandes foi regulado para transferência ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele foi transportado por uma ambulância de suporte avançado (02) e entregue ao setor de Traumatologia do hospital. Lá, deverá passar por exames complementares para avaliar a necessidade de uma intervenção cirúrgica, já que os projéteis ficaram alojados em seu corpo.

Policiais militares do 2º Batalhão foram acionados, compareceram à UPA e coletaram informações sobre o suspeito. Eles realizaram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas.

Agentes da Polícia Civil, pertencentes à Equipe de Pronto Emprego (EPE), também estiveram na cena do crime e iniciaram as investigações. O caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).