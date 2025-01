Juíza que soltou acusado de tentativa de estupro pede investigação de policiais por suposta tortura

A Juíza Joelma Ribeiro Nogueira, da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco, que determinou a soltura provisória de Guilherme Silva da Cruz, de 24 anos, acusado de atacar uma mulher de 50 anos no Horto Florestal, determinou que os militares que efetuaram a prisão do suspeito sejam investigados por possível crime de tortura.

A determinação consta no Termo de Audiência de Custódia, lavrado no último domingo (12), que permitiu a liberdade provisória de Guilherme. A decisão pede que a cópia dos autos do processo seja encaminhada para a Controladoria do Controle Externo do Ministério Público, para investigação.

Guilherme teria afirmado, durante audiência, que foi molestado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, motivo que gerou o pedido de investigações.

O caso

Guilherme já possui antecedentes criminais relacionados a outro caso de violência contra a mulher em 2021.

O acusado Guilherme Silva da Cruz, de 23 anos, foi preso em flagrante sob acusação de tentativa de estupro e lesão corporal no final da manhã deste sábado (11), no Horto Florestal, localizado no bairro Conquista, em Rio Branco. O suspeito foi localizado e detido no bairro Tancredo Neves, na parte alta da cidade.

Segundo informações da vítima, de 46 anos, ela estava caminhando na trilha do Horto Florestal quando foi abordada pelo suspeito. Inicialmente, o homem tentou roubar a mulher, exigindo dinheiro, celular e outros pertences. Em seguida, ele começou a arrastá-la para dentro da mata, com a intenção de estuprá-la. Houve luta corporal, durante a qual a vítima foi agredida fisicamente, sofrendo lesões no rosto, pescoço, tórax, braços, barriga, costas e pernas.

Durante a briga, a mulher foi imobilizada com um “mata-leão” e quase desmaiou, mas conseguiu se afastar do agressor, saindo correndo e gritando por socorro até a região do Igarapé São Francisco. Assustado, o suspeito fugiu em direção à mata.

Funcionários do Horto Florestal prestaram assistência à vítima, que, visivelmente abalada, conseguiu descrever as características do agressor. Uma guarnição da Polícia Militar que estava no local colheu rapidamente essas informações e as repassou às equipes do 1° e 3° Batalhão. Pouco tempo depois, o suspeito foi encontrado no bairro Tancredo Neves, próximo a um centro espírita, e preso pela polícia.