Márcio Bittar sai em solidariedade à deputada federal paulista Carla Zambelli

O senador Márcio Bittar (UB-AC) se manifestou, nesta sexta-feira (31), contra a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), pelo TRE -SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Além da perda do mandato, a parlamentar paulista foi condenada à ilegibilidade por oito anos, com 5 votos a 2.

Zambelli anunciou que a cassação não tem efeitos imediatos e que ela permanece no mandato enquanto recorre ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília. Ela pediu a solidariedade de deputados e senadores alertando que, se de fato for cassada, seu substituto será do PSOL.

A representação contra a deputada, pela acusação de ter difamado o processo eleitoral brasileiro em redes sociais, é de autoria da parlementar Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.

Ao atender ao pedido de solidariedade de Zambelli, Márcio Bittar disse que é sempre assim. “Quando não é uma ONG ligada à esquerda, são os próprios partidos de ultraesquerda que recorrem contra os deputados de direita. O pior é que eles são sempre atendidos”, disse o senador ao questionar o sistema de Justiça do país.

