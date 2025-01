MC Ryan SP faz Pix de R$ 10 mil para fã que devolveu relógio de luxo

MC Ryan SP enviou um Pix de R$ 10 mil para um fã de 12 anos que encontrou e devolveu o relógio que o rapper havia perdido durante um show no festival Verão é Show, nesse sábado (11/1), em Bertioga, no litoral de São Paulo. A peça é da marca Richard Mille, que tem peças com preço que pode ultrapassar R$ 20 milhões.

O fã, Fagner Junior, assistia ao show quando encontrou o relógio. Ao chegar em casa, ele procurou o influenciador digital Buzeira, que se apresentou com Ryan, para devolver o acessório. Ryan usou as redes sociais para agradecer ao menino e contar o que aconteceu.

Veja:

O que aconteceu

Rapper MC Ryan SP fez show no sábado (11/1) em Bertioga, no litoral de SP;

Cantor teria perdido relógio ao jogar toalhinhas para o público;

Fã de 12 anos achou relógio e entregou para influencer que participou do show;

Marca Richard Mille tem relógios que custam mais de R$ 20 milhões;

MC fez Pix de R$ 10 mil para fã.

Na sequência de Stories, publicados em seu perfil no Instagram, o cantor explicou que perdeu o relógio enquanto jogava as toalhinhas para o público. Ele só foi perceber depois que o item não estava mais em seu braço e não tinha esperança de encontrá-lo novamente.

A atitude de Fagner emocionou MC Ryan, que se prontificou a ir atrás do menino e oferecer uma recompensa. Ele conseguiu contato com o fã e ofereceu dinheiro, que o jovem disse que ia usar para quitar o carro da mãe e comprar umas roupas para ele.