Ministério da Saúde faz 1ª ilustração do mosquito que transmite Oropouche; Acre tem centenas de casos

Em seus canais de comunicação, o Ministério da Saúde publicou no dia 15 de janeiro a primeira ilustração fiel do inseto transmissor do vírus Oropouche, o Culicoides Paranaesis. No Acre, os casos de infecção aumentaram 701%, representando a soma de 480 casos registrados em 2024.

A decisão de desenvolver o desenho tem como objetivo fazer uma melhor divulgação científica sobre o vírus, devido ao fato de seu transmissor ser constantemente confundido pelo mosquito Aedes Aegypt, causador da Dengue. As duas doenças pertencem a família das arboviroses, doenças transmitidas por aracnídeos e insetos como carrapatos, aranhas e mosquitos. Elas apresentam sintomas semelhantes, porém, o Oropuche têm menor risco de complicações hemorrágicas.

Elaborada a partir das pesquisas da equipe de comunicação científica da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, em parceria com os técnicos e entomologistas do Instituto Evandro Chagas no Pará, a ilustração evidencia as diferenças estruturais com o Aedes Aegypt, medindo 3 centímetros, 12 vezes menor que o transmissor da dengue.

Acre em alerta pelo vírus Oropuche

Em um boletim divulgado em 14 de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) revelou o enorme crescimento de infecções pelo vírus Oropuche, de nome científico Orthobunyavirus oropoucheense (OROV). Um desses 480 casos registrados no ano passado resultou na morte de um recém-nascido. Os números assustam sobretudo levando em conta a quantidade menor de casos registrados em 2023, que somaram 60 infecções.

Os principais sintomas da doença são: dores musculares e na cabeça, náuseas, febres repentinas, vômitos, tontura e calafrios. Idosos, gestantes, crianças menores de 2 anos e pessoas com doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes merecem atenção redobrada devido ao maior risco de complicações. O diagnóstico é feito por exame e deve ser feito rapidamente.