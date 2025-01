Morre em Cruzeiro do Sul o ex-vereador “Jadinha”

O ex-vereador por Cruzeiro do Sul Jader Machado Saraiva Filho, o “Jadinha”, faleceu no início da noite desta quarta-feira (8), aos 63 anos. A morte foi comunicada por sua família, que não divulgou a causa. “Jadinha” vinha internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, fazia já alguns dias.

Nos últimos dias, sua situação se agravou e ele não resistiu.

“Jadinha”, casado com a comerciante Afra e com a qual tinha um casal de filhos já adultos, era membro de uma família tradicional de Cruzeiro do Sul. Era filho do falecido deputado estadual Jader Machado Saraiva, que morreu no exercício do mandato, em 1987. Seu corpo deve ser sepultado em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (9).