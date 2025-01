Mulher invade pátio do Aeroporto de Rio Branco e é presa pela Polícia Federal; ASSISTA

A Polícia Federal prendeu no último domingo (26), na capital do Acre uma mulher, que não foi identificada, por invadir o pátio onde ocorre as manobras das aeronaves no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

De acordo com a corporação, a prática feita pela a acusada buscou impedir ou dificultar a navegação área, mas não foi destacado o motivo que levou a ocorrência. Em um vídeo enviado com exclusividade para o ContilNet, é possível ver o momento em que ela é detida.

A mulher chegou a se aproximar de uma aeronave da Companhia Azul. “Tal comportamento configura o crime previsto no art. 261 do Código Penal, cuja pena é de reclusão, de dois a cinco anos”, informou a Polícia Federal.

O Rio Branco Airport, instituição que gerencial o espaço informou que não houve impactos operacionais durante a ocasião, e o fluxo de chegadas e partidas foram mantidas. “Imediatamente a Polícia Federal foi acionada e conduziu o caso”, comunicou.

Veja o vídeo: