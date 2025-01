NBA: Lakers joga muito e atropela o Celtics em Los Angeles

Por uma noite, tudo pareceu perfeito para o Lakers. Em sua melhor atuação da temporada, o time venceu o Celtics por 117-96, no clássico mais aguardado da temporada até agora.

O Lakers brilhou em todas as áreas do jogo: acertou 42,9% dos arremessos de três pontos, limitou o Celtics a 37,8% de aproveitamento geral, e venceu as disputas nos pontos no garrafão, pontos de segunda chance e pontos de contra-ataque.

Destaques individuais

Anthony Davis: 24 pontos, 8 rebotes, 3 assistências, 3 tocos.

LeBron James: 20 pontos, 14 rebotes, 6 assistências.

Austin Reaves: 23 pontos, 6 assistências, mostrando sua versatilidade.

Gabe Vincent: 12 pontos, acertando 4 de 7 nas bolas de três.

Dalton Knecht: Contribuiu com 13 pontos, incluindo três bolas de longa distância.

Outros destaques incluem Rui Hachimura, que marcou uma cesta de três importante, e Max Christie, que somou 6 pontos e 4 rebotes.

Como o jogo se desenrolou

O início foi marcado por uma troca intensa de cestas de três pontos, com ambas as equipes mostrando eficiência ofensiva. Anthony Davis começou perfeito, acertando seus quatro primeiros arremessos. LeBron encerrou o primeiro quarto com uma enterrada potente, colocando o Lakers 11 pontos à frente.

LEBRON WITH THE MONSTER DUNK pic.twitter.com/t3EgI4LtWk — Lakers Empire (@LakersEmpire) January 24, 2025

No segundo quarto, o Celtics tentou responder, mas o Lakers manteve o controle. Gabe Vincent e Dalton Knecht estavam inspirados do perímetro, enquanto Austin Reaves e LeBron empolgaram a torcida com jogadas energéticas. No intervalo, o Lakers liderava por 67-48, com uma defesa sufocante que limitou o Celtics a 35% de aproveitamento.

O Celtics começou o terceiro período com intensidade, liderado por Jayson Tatum, mas o Lakers resistiu. Apesar de um período de quatro minutos sem pontuar, o time de Los Angeles segurou uma vantagem de 15 pontos ao final do terceiro quarto, graças à consistência defensiva e contribuições importantes de Jaxson Hayes e Rui Hachimura.

No último quarto, o Lakers tomou conta do jogo. LeBron, AD e Austin Reaves lideraram um forte início, enquanto o Celtics parecia exausto. Sam Hauser tentou reanimar o Boston com duas bolas de três, mas o Lakers respondeu rapidamente, e Boston acabou desistindo da partida com quatro minutos restantes no relógio.

Melhores Momentos

O que vimos neste jogo

O Lakers mostrou equilíbrio: A equipe jogou sua partida mais completa da temporada, combinando ataque eficiente e defesa sufocante.

Anthony Davis foi dominante: AD liderou o garrafão e manteve o Lakers no controle, mesmo em momentos de dificuldade.

Contribuição coletiva: Jogadores como Gabe Vincent, Dalton Knecht e Austin Reaves fizeram a diferença com atuações consistentes.

Próximo desafio

O Lakers retorna às quadras no sábado para enfrentar o Golden State Warriors às 22h30. Depois de uma vitória tão convincente, o Lakers buscará manter o embalo e provar que pode competir com qualquer equipe da liga.