O relacionamento entre o governador Gladson Cameli e Guilheny Abramoski, Miss Universe Rio Branco 2023, parece estar em sua melhor fase. O casal tem compartilhado sucessivas demonstrações de afeto nas redes sociais enquanto aproveita férias no Nordeste.

Na noite do último domingo (5), Cameli publicou uma imagem sugestiva: duas escovas de dente formando um coração, aparentando estar em um banheiro. Já na manhã desta segunda-feira (6), uma nova postagem exibiu os pés do casal com o mar ao fundo, em um cenário que parece ser um iate, reforçando o clima de romantismo.

VEJA MAIS: Quem é a miss de 22 anos que conquistou o coração de Gladson Cameli? Conheça e veja fotos

As férias do governador começaram com uma visita aos pais, em Manaus (AM). Entretanto, sua permanência na capital amazonense foi breve, seguindo logo para as praias de Maracajaú (RN), conhecido como o “Caribe Brasileiro”.

Nesta tarde, Guilheny compartilhou uma foto de uma pulseira Pandora, possivelmente adquirida durante a viagem, com um detalhe especial: a peça trazia um adorno com a letra “G”, inicial de Gladson. A pulseira tem valor aproximado de R$5 mil.

“Mais um pra coleção”, escreveu a Miss na legenda, em tom sugestivo sobre o presente dado pelo governador. A especulação é que ela teria recebido uma bolsa de presente, durante as festas de fim de ano, da marca Louis Vuitton.