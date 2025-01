A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgou a Pesquisa de Inadimplência e Endividamento do Consumidor (PEIC), apontando que o número de famílias endividadas em dezembro de 2024 foi menor do que em novembro do mesmo ano. Os núcleos familiares com contas em atraso também tiveram queda, totalizando 5,39 milhões em todo o país. Regionalmente, o estado do Acre também teve dados positivos, com uma redução de 0,2%, totalizando 90.527 famílias inadimplentes.

Os dados locais são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e apontam ainda que o número de famílias com contas em atraso caiu entre os meses supracitados no Acre, saindo de 46.389, para 44.005, registrando queda de 0,5%.

O número de famílias que afirmaram não conseguir pagar as suas dívidas também registrou queda, partindo de 16.959 em novembro para 15.472 em dezembro.

O assessor da presidência da Fecomércio Egídio Garó explica o motivo da redução no número de pessoas endividadas. “Tal redução deu-se por conta do aumento da taxa básica de juros, o que dificultou a concessão de crédito e, pela cautela para a realização de gastos, motivada pelas despesas rotineiras de início de ano, como matrículas escolares, material escolar e impostos”, esclareceu.

Apesar da melhora momentânea, ele explica ainda que nos próximos meses altas no número de famílias endividadas são esperadas. “Há tendência de que, para os próximos meses, a partir de Março, esse número apresente elevação tanto no número de famílias endividadas, aquelas com dívidas em atraso quanto as que afirmam não terem condições de pagar suas dívidas”, encerra.