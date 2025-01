O religioso comentou sobre a volta da depressão durante uma apresentação aos fiéis em Pernambuco na semana passada.

O relato do padre Fábio de Melo:

O religioso abriu o coração e revelou que está sofrendo com a doença.

“Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver”, disse o sacerdote.

Padre Fábio seguiu com seu testemunho e disse que não vai desistir de lutar contra a doença: “Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida.”

“Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde o menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios”, começou no Instagram.

“Este sou eu, um ser melancólico que, de vez em quando, adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas às vezes é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar o meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos”, contou durante o desabafo.

“O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia”, concluiu o padre.