Prefeitura de Marechal Thaumaturgo retifica um dos novos Processos Seletivos com 86 vagas

No estado do Acre, a Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo divulgou dois novos Processos Seletivos, e retificou um deles, visando a admissão de 86 profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, bem como a formação de cadastro reserva.

O edital nº 02/2025 retificado, houve a inclusão do cargo de Professor de Libras, bem como demais informações necessárias para investidura da função.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de:

Edital nº 01/2025: Agente Comunitário de Saúde (10 vagas); Agente de Combate a Endemias (3 vagas); Agente de Vigilância Sanitária (3 vagas); Assistente Social (1 vaga); Auxiliar em Saúde Bucal (2 vagas); Biomédico (1 vaga); Dentista (5 vagas); Digitador do Sistema HÓRUS (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Enfermeiro (5 vagas); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo (2 vagas); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo (2 vagas); Técnico de Enfermagem (10 vagas); Técnico em Análise Clínica (3 vagas); Técnico em Saúde Bucal (4 vagas)

Edital nº 02/202: Agente Administrativo – Atuação Zona Rural; Agente Educador do Programa Caminhos da Educação do Campo – Primeira Infância; Assistente Educacional; Assistente Social; Auxiliar de Creche – Atuação Zona Rural; Nutricionista; Professor Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular e EJA (30 vagas); Professor de Educação Física; Professor de Letras Espanhol; Professor de Letras Inglês; Professor de Matemática; Psicólogo; Professor de Libras.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.518,00 a R$ 4.750,00 ao mês.

Procedimentos para participação

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial do município de Marechal Thaumaturgo, através de link que direcionará o candidato para o site da DECORP, iniciando-se em 10 de janeiro de 2025 e encerrando-se no dia 19 de janeiro de 2025, às 23h59 (horário local/Acre).

O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 40,00 a R$ 100,00. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, puderam solicitar a isenção da taxa.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2025, além da análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Dito isto, o conteúdo programático será constituído por questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, conhecimentos gerais/atualidades e conhecimentos específicos.

O prazo de validade dos Processos Seletivos será de um ano, contado a partir da data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Dentro desse prazo, poderão ser firmados contratos com durações variáveis, como um mês, três meses, seis meses, nove meses ou até 12 meses, desde que não ultrapassem o limite máximo de 24 meses, considerando o período total de vigência do Processo.

Para mais informações, acesse os documentos completos disponíveis em anexo para consulta.

