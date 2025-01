Restaurante popular tem data de reabertura adiada pela prefeitura; saiba quando deve ocorrer

A Prefeitura de Rio Branco informou nesta sexta-feira (31) que a reabertura do Restaurante Popular foi reagendada para o próximo dia 10 de fevereiro, a mudança ocorreu devido à necessidade de uma manutenção mais complexa na estrutura de forro e cobertura predial, conforme apontou a gestão em nota.

O local tinha a previsão para o retorno do serviço no dia 2 do próximo mês, e ficou fechado durante todo o mês de janeiro, por causa do “período de transição administrativa e operacional necessário para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população, além de pequenos reparos na estrutura”.

Segundo a prefeitura municipal, a medida foi tomada para garantir a segurança e o conforto de todos os usuários. “Estamos trabalhando com agilidade e comprometimento para concluir os ajustes necessários e entregar à população um ambiente adequado e de qualidade”, afirma.

A gestão da capital pede a compreensão de todos e reforça o convite para participar da cerimônia de reabertura, que acontecerá no dia 10 de fevereiro, a partir das 9h da manhã.